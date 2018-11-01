F.Bahçe’yi ikiye katladı – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    F.Bahçe’yi ikiye katladı

    F.Bahçe’yi ikiye katladı
    gollerde 'yi katladı. Bu sezon Galatasaray 17 gol atarken, Fenerbahçe ise 7 kez gol sevinci yaşadı. Cimbom'da en çok gol atan isim Eren (4), sarı-lacivertlilerde ise Ayew (2).
    1. 1.11.2018
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