Fatih Terim'den derbi mesajı! – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    'den derbi mesajı!

    Fatih Terim'den derbi mesajı!

    Galatasaray Teknik Direktörü , derbi öncesinde oyuncularına seslendi.

    yarın oynanacak F.Bahçe derbisi öncesi takımı motive etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Ligin son sıralarında yer alan ezeli rakibinin hocası Cocu'nun da yollanmasıyla çeşitli mecralarda G.Saray'ın favori gösterilmesi Terim'i harekete geçirdi. Oyuncularının rehavete girmemesi için işi sıkı tutan deneyimli çalıştırıcı dün yapılan idman öncesi oyuncularına seslendi:

    "Derbilerin favorisi olmaz! Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Hele ki böylesi büyük maçlar. Rakibimizin kaçıncı sırada olduğunun önemi yok. Onlar bu maçı çıkış olarak görecektir. Hele ki hocalarının gönderilmiş olması belki de oyuncular üzerinde ateşleyici etki de yapabilir. Biz kendi oyunumuzu, disiplin içinde oynayıp, kendi işimize bakmalıyız."

    Derbinin planını da hazırlayan deneyimli teknik adam ilk 15 dakikayı işaret etti. Maça hızlı başlayıp erken bir gol bulmak isteyen sarı-kırmızılılarda yapılan taktik idman da baskılı oyuna başlangıç planları da yapıldı. F.Bahçe'nin uzun stoperini hesaba katan teknik heyet kanatların havadan orta yapması yerine ceza sahasına girerek içerde kalabalık olup, pozisyona girmeyi hedefliyor. (Vatan)
    1. 1.11.2018 11:23
    2. Güncelleme: 1.11.2018 11:32
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