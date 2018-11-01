Fatih Terim'den derbi mesajı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi öncesinde oyuncularına seslendi.
"Derbilerin favorisi olmaz! Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Hele ki böylesi büyük maçlar. Rakibimizin kaçıncı sırada olduğunun önemi yok. Onlar bu maçı çıkış olarak görecektir. Hele ki hocalarının gönderilmiş olması belki de oyuncular üzerinde ateşleyici etki de yapabilir. Biz kendi oyunumuzu, disiplin içinde oynayıp, kendi işimize bakmalıyız."
Derbinin planını da hazırlayan deneyimli teknik adam ilk 15 dakikayı işaret etti. Maça hızlı başlayıp erken bir gol bulmak isteyen sarı-kırmızılılarda yapılan taktik idman da baskılı oyuna başlangıç planları da yapıldı. F.Bahçe'nin uzun stoperini hesaba katan teknik heyet kanatların havadan orta yapması yerine ceza sahasına girerek içerde kalabalık olup, pozisyona girmeyi hedefliyor. (Vatan)
- 1.11.2018 11:23
- Güncelleme: 1.11.2018 11:32
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Fikret Orman'dan taraftara flaş sözler!
Toplam 6
Yorum
Köyiçi Taraftarla ugrasma GELDIGIN GIBI GIDERSIN. Ya da gitmek istiyorsun bahane üretiyorsun. Isini yap.
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Bana kötü gün dost lazım!
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Sana AKLINI BASINA ALMAK LAZIM!!! O Kaf dagindan in yoksa bu taraftar indirmesini bilir.
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Gary Medel uzak kaldı
Toplam 1
Yorum
ozi defansa yönelik ortasahanın işi değil bunlar.oğuzhan efendinin işidir
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