En tecrübelisi Hasan Ali
Kilit isim Rodrigues
Zorlu Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'da öne çıkan isim Garry Rodrigues... Sarı-kırmızılı takımın ataklarında başrolü üstlenen, yaptığı dripling ve savunma arkası koşularıyla takım arkadaşlarına pozisyonlar yaratan 27 yaşındaki Yeşil Burunlu kanat oyuncusu, ligde çıktığı 8 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.
7-0'a karşı 6-0
İki takımın 100 yılı aşkın rekabetinde en farklı skoru Galatasaray elde etti. Aslan 12 Şubat 1911 tarihinde Kanarya'yı 7-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, 6 Kasım 2002'de Cimbom'u 6-0 ile devirmeyi bilmişti.
- 1.11.2018
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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