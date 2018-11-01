En tecrübelisi Hasan Ali – Fotomaç – 01 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    En tecrübelisi

    En tecrübelisi Hasan Ali
    F.Bahçe'de G.Saray maçı öncesi derbi atmosferini en çok yaşayan isim Kaldırım. 'in kadro dışı kalması, M. Topal'ın da sakatlanmasının ardından kaptanlık pazu bandını takan Hasan Ali, derbi performansıyla dikkat çekiyor. Phillip Cocu'nun takımdan gönderilmesinin ardından takım derbi öncesi takım arkadaşlarıyla yakından ilgilenen 28 yaşındaki sol bek, arkadaşlarına derbinin önemini aktarıyor.

    Kilit isim Rodrigues
    Zorlu Fenerbahçe maçı öncesi 'da öne çıkan isim Garry Rodrigues... Sarı-kırmızılı takımın ataklarında başrolü üstlenen, yaptığı dripling ve savunma arkası koşularıyla takım arkadaşlarına pozisyonlar yaratan 27 yaşındaki Yeşil Burunlu kanat oyuncusu, ligde çıktığı 8 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

    7-0'a karşı 6-0
    İki takımın 100 yılı aşkın rekabetinde en farklı skoru Galatasaray elde etti. Aslan 12 Şubat 1911 tarihinde Kanarya'yı 7-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, 6 Kasım 2002'de Cimbom'u 6-0 ile devirmeyi bilmişti.
    1. 1.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    En tecrübelisi Hasan Ali haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN