Derbi para basacak
Rakamlar parlak değil
Galatasaray, derbide galibiyet istiyor ancak lig istatistikleri de korkutuyor. Ceza alanına 19.3 top atan Cimbom, ligde 5 takımdan daha kötü durumda. Aslan, 485.1 toplam pas, yüzde 72.8 isabetli pas, 87.5 hücum bölgesine pas ve 55.5'lik takım mesafesiyle de 4 rakibinden daha kötü yüzde tutturdu.
Ligin son sırasında
G.Saray'ın rakibi ısırmayan yapısı da faul sayıları ile kendini gösterdi. 10'uncu haftası geride kalan ligde maç başına 10.6 faul yapan G.Saray ligin son sırasına indi. Sadece topa sahip olma (56.8) ve orta alanda topla oynamada (316.5) ikinci sırada yer alan G.Saray, hiçbir istatistikte zirvede yer almıyor.
- 1.11.2018
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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