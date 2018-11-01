Derbi para basacak – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    para basacak

    Derbi para basacak
    , maçıyla kasasını dolduracak. Derbinin biletleri tükendi ve beklenen stat hasılatı 15 milyon TL civarında. Taraftarların da maçtan önce GS Store'lara ciddi bir miktarda gelir bırakacağı tahmin ediliyor. Tüm gelir kalemleri toplandığında yönetim, kasaya 20-25 milyon TL'lik bir gelir koymayı hedefliyor.

    Rakamlar parlak değil
    Galatasaray, derbide galibiyet istiyor ancak lig istatistikleri de korkutuyor. Ceza alanına 19.3 top atan Cimbom, ligde 5 takımdan daha kötü durumda. Aslan, 485.1 toplam pas, yüzde 72.8 isabetli pas, 87.5 hücum bölgesine pas ve 55.5'lik takım mesafesiyle de 4 rakibinden daha kötü yüzde tutturdu.

    Ligin son sırasında
    G.Saray'ın rakibi ısırmayan yapısı da faul sayıları ile kendini gösterdi. 10'uncu haftası geride kalan ligde maç başına 10.6 faul yapan G.Saray ligin son sırasına indi. Sadece topa sahip olma (56.8) ve orta alanda topla oynamada (316.5) ikinci sırada yer alan G.Saray, hiçbir istatistikte zirvede yer almıyor.
    1. 1.11.2018
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