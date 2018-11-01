Derbi öncesi aile saadeti – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Derbi öncesi aile saadeti

    Derbi öncesi aile saadeti
    teknik ekibi ve futbolcular eşleriyle birlikte, ile oynanacak dev derbi öncesi Florya Tesisleri'nde barbekü partisinde buluştu. Oldukça samimi bir ortamda yenen yemekte sarı-kırmızılıların bir hayli neşeli oldukları gözlendi. Akciğer sönmesi rahatsızlığı yaşayan ve hastaneden taburcu olan Nagatomo da takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
    1. 1.11.2018
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