Böyle bir derbi yok – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Böyle bir derbi yok

    Böyle bir derbi yok
    G.Saray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, derbinin favorisinin olduğunu söyledi. Ergün, "Bir tarafta eksikler var, diğer tarafın hocası yok. Son yılların en ilginç maçı olacak" dedi.
    1. 1.11.2018
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