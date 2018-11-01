Bayern Onyekuru’nun peşinde
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Bayern Onyekuru’nun peşinde

    Bayern Onyekuru’nun peşinde

    Alman sitesi, Ribery’nin yerine Onyekuru’nun alınacağını yazdı

    Everton'dan kiralanan Henry Onyekuru, 'da kendisini gösteremedi. Milli maçta sakatlanmasının ardından iyice gözden düştü. Ancak dev takımlarla da anılmaya devam ediyor. Alman tz.de sitesi Nijeryalı futbolcuya geniş yer ayırırken 'in 'nin yerine Onyekuru'yu almayı düşündüğünü iddia etti.
    1. 1.11.2018
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