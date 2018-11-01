Aslan'a ekstra güç!
Belhanda ve Linnes takıma katıldı. Serdar Aziz, Eren, Onyekuru ve Feghouli de yarınki maçta takımdaki yerini alabilecek duruma geldi. Dev karşılaşma öncesi eli güçlenen Cimbom, taraftarı önünde kazanıp F.Bahçe karşısındaki 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor
TERİM'LE YENİ SAYFA
Sarı-kırmızılılar, son dönemde Fenerbahçe karşısında aldıkları kötü sonuçlara da bu maçla son vermeyi hedefliyor. Galatasaray kendi sahasında son 3 derbide gol atmayı başaramadı ve galip gelemedi. 2015-16 sezonunda Riekerink, Pereira'nın çalıştırdığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. 2016- 17 sezonunda Tudor, Advocaat'lı F.Bahçe'ye 0-1 mağlup oldu. Geçen sezon da Tudor ve Kocaman'ın kapışmasından golsüz beraberlik çıktı. Şimdi Terim var ve Cimbom yeni bir sayfa açmanın peşinde...
TÜM MAÇLARDA F.BAHÇE ÖNDE
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan tüm müsabakalarda ise Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Kendi sahasında Galatasaray'a karşı büyük bir üstünlüğe sahip olan Fenerbahçe, toplamda da önde... Fenerbahçe bugüne kadar oynanan derbilerin 146'sını kazanırken, Galatasaray 122'sini kazanabildi ve 119 maç da berabere bitti.
EVİNDE BAŞARILI
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan tüm maçlarda ise sarı-kırmızılı takımın sahasında üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray'ın sahasında oynanan 177 Fenerbahçe maçında, sarı-kırmızılı takım 74 kez kazandı. 57 maç berabere bitti ve 46 müsabakadan da Fenerbahçe galip ayrıldı.
- 1.11.2018
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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