Aslan'a ekstra güç! – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Aslan'a ekstra güç!

    Aslan'a ekstra güç!

    ve Linnes takıma katıldı. , Eren, Onyekuru ve Feghouli de yarınki maçta takımdaki yerini alabilecek duruma geldi. Dev karşılaşma öncesi eli güçlenen Cimbom, taraftarı önünde kazanıp F.Bahçe karşısındaki 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor

    yarın 'yi konuk edecek ve artık sarı-kırmızılı ekipte hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Arka arkaya gelen sakatlar ve Malatya yenilgisiyle sıkıntılı bir sürece giren Cimbom'da yoğun tedavi programı sonuç verdi. ve Martin Linnes takımla birlikte çalışmalara başladı. , , Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli de maç saatine kadar hazır hale gelecek. Bu durum herkesi memnun ederken galibiyet daha yüksek sesle konuşulmaya başladı.

    TERİM'LE YENİ SAYFA
    Sarı-kırmızılılar, son dönemde karşısında aldıkları kötü sonuçlara da bu maçla son vermeyi hedefliyor. kendi sahasında son 3 derbide gol atmayı başaramadı ve galip gelemedi. 2015-16 sezonunda Riekerink, Pereira'nın çalıştırdığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. 2016- 17 sezonunda Tudor, Advocaat'lı F.Bahçe'ye 0-1 mağlup oldu. Geçen sezon da Tudor ve Kocaman'ın kapışmasından golsüz beraberlik çıktı. Şimdi Terim var ve Cimbom yeni bir sayfa açmanın peşinde...

    TÜM MAÇLARDA F.BAHÇE ÖNDE
    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan tüm müsabakalarda ise Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Kendi sahasında Galatasaray'a karşı büyük bir üstünlüğe sahip olan Fenerbahçe, toplamda da önde... Fenerbahçe bugüne kadar oynanan derbilerin 146'sını kazanırken, Galatasaray 122'sini kazanabildi ve 119 maç da berabere bitti.

    EVİNDE BAŞARILI
    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan tüm maçlarda ise sarı-kırmızılı takımın sahasında üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray'ın sahasında oynanan 177 Fenerbahçe maçında, sarı-kırmızılı takım 74 kez kazandı. 57 maç berabere bitti ve 46 müsabakadan da Fenerbahçe galip ayrıldı.
    1. 1.11.2018
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