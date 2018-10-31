Yeni sözleşme buhar olacak – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Yeni sözleşme buhar olacak

    Yeni sözleşme buhar olacak
    sözleşme bekliyor. de yokluklar yüzünden Sinan'ı oynatmaktan geri kalmıyor. Genç futbolcu ise şu ana kadar verilen şansları iyi kullanmaktan çok uzakta... Sinan eğer devre arasına kadar kendisini daha fazla gösteremezse yeni sözleşme tam anlamıyla hayal olacak. Sinan'ın, G.Saray'da sürekli oynamasına rağmen milli takıma çağrılmaması da cabası...
    1. 31.10.2018
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