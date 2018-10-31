Sinan, Belhanda, Rodrigues, Ndiaye görüşme odasına – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Sinan, , Rodrigues, Ndiaye görüşme odasına

    Sinan, Belhanda, Rodrigues, Ndiaye görüşme odasına
    yenilgisi sonrasında 'İçim yanıyor, hatta taşıyor' diyerek sözlerine başlayan , takım olma olgusuna dikkat çekip derbisi öncesinde isim vermeden hoşnut olmadığı bazı durumlar olduğunu dile getirmişti. Terim'i hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında , Younes , Garry Rodrigues ile büyük umutlarla alınan Badou Ndiaye'nin geldiği öğrenildi. Derbi öncesi Terim'un bu 4 isimle görüşerek uyarılarda bulunacağı ifade edildi.
    1. 31.10.2018
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