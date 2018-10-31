Mariano isyanda – Fotomaç – 31 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    isyanda

    <a href="/index/mariano?id=e26cb219-8502-4a44-8b1d-93ba9d41064c" class="" rel="tag">Mariano</a> isyanda
    , maçına kanalize olurken cezalı duruma düşen 'nun 'ya olan kızgınlığı devam ediyor. Rakibe hiçbir müdahalesi olmamasına rağmen hakemin sarı kart gösterdiğini belirten Brezilyalı, "Derbide takımımı yalnız bırakacak olmamın üzüntüsünü yaşıyorum" dedi.
    1. 31.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    isyanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN