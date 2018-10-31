Dişi Aslanlar suskun!

Torun Arena'da oynanan müsabakanın ilk periyodunu 16-14 üstün geçen ev sahibi takım, soyunma odasına da 33-26 önde gitti.

Energa Torun, üçüncü çeyreğini de 53-34 üstün bitirdiği karşılaşmadan 77-55 galip ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, Polonya ekibi ise ilk galibiyetini elde etti.