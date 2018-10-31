Dişi Aslanlar suskun! – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Dişi Aslanlar suskun!

    Dişi Aslanlar suskun!

    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA B Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Polonya ekibi 'a 77-55 yenildi.

    Torun Arena'da oynanan müsabakanın ilk periyodunu 16-14 üstün geçen ev sahibi takım, soyunma odasına da 33-26 önde gitti.

    , üçüncü çeyreğini de 53-34 üstün bitirdiği karşılaşmadan 77-55 galip ayrıldı.

    Galatasaray bu sonuçla grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, Polonya ekibi ise ilk galibiyetini elde etti.

    1. 31.10.2018 23:35
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