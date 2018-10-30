Üye alımı bilmecesi sürüyor
HUKUKÇULAR ÇAĞRI YAPTI
Galatasaray'a üye olan 18 hukukçu, üyelik başvurusu kabul edilmeyen 139 liseli için yönetime kararını değiştirmesi yönünde çağrıda bulundu. Ancak yönetim geri adım atmadı ve 139 liselinin yerini doldurdu. Bu konuda hukuksal sürecin başlayacağı öğrenildi. Sonuç merakla bekleniyor.
- 30.10.2018
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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