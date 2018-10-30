Üye alımı bilmecesi sürüyor

GALATASARAY'da üye alımındaki karışıklık sürüyor. Sicil Kurulu'nun kararını onaylayan 139 G.Saray Lisesi mezunu adayı üye yapmayan yönetim, 391 kişiyi üye yaptı. Referans imzaları geçersiz sayılan 139 liseli yerine de eski sporcuları kapsayan 70 ve 20 bin TL vererek dışarıdan üye olmak isteyen 69 kişi de üyelik hakkı kazandı.



HUKUKÇULAR ÇAĞRI YAPTI

Galatasaray'a üye olan 18 hukukçu, üyelik başvurusu kabul edilmeyen 139 liseli için yönetime kararını değiştirmesi yönünde çağrıda bulundu. Ancak yönetim geri adım atmadı ve 139 liselinin yerini doldurdu. Bu konuda hukuksal sürecin başlayacağı öğrenildi. Sonuç merakla bekleniyor.