Gol atamaz oldu
Gomis’in ayrılmasıyla Eren, Sinan, Muğdat, Onyekuru hatta Donk’u santrforda kullanan Fatih Terim umduğunu bulamadı
Geçen sezonu arıyor
BU sezon ilk 6 maçta 17 gol atan Aslan, sonrasında üst üste yaşanan sakatlıklar dolayısı ile suskun kaldı. Son 7 müsabakada Erzurum, Antalya ve Bursa ağlarını birer kez sarsan Cimbom; Akhisar, Y. Malatya, Porto ve Schalke karşısında fileleri havalandıramadı. Galatasaray geçen sezon ligdeki 34 maçın sadece 4'ünde gol bulamamıştı.
- 30.10.2018
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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