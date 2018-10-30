Gol atamaz oldu – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Gol atamaz oldu

    Gol atamaz oldu

    Gomis’in ayrılmasıyla Eren, Sinan, Muğdat, Onyekuru hatta Donk’u santrforda kullanan umduğunu bulamadı

    GEÇEN sezon ligde 29 golle kral olan Gomis'i gönderen Aslan, Fransız yıldızın boşluğunu dolduramadı. 'un oynadığı sürede elinden geleni vermesi takımı rahatlatsa da 30 yaşındaki futbolcunun sakatlığı sonrası ileri uçta oynayanlardan verim alınamadı. Sinan, Muğdat, Onyekuru hatta Donk'u santrforda kullanan Terim çaresiz kaldı. Son 7 maçta 3 gol atılması can sıktı.

    Geçen sezonu arıyor
    BU sezon ilk 6 maçta 17 gol atan Aslan, sonrasında üst üste yaşanan sakatlıklar dolayısı ile suskun kaldı. Son 7 müsabakada Erzurum, Antalya ve Bursa ağlarını birer kez sarsan Cimbom; Akhisar, Y. Malatya, Porto ve Schalke karşısında fileleri havalandıramadı. geçen sezon ligdeki 34 maçın sadece 4'ünde gol bulamamıştı.
    1. 30.10.2018
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