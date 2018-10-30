Galatasaray'da 15 futbolcu tam 21 kez sakatlandı! İşte nedeni... – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    'da 15 futbolcu tam 21 kez sakatlandı! İşte nedeni...

    Galatasaray'da 15 futbolcu tam 21 kez sakatlandı! İşte nedeni...

    Bu sezon geride kalan 124 günde 15 futbolcu tam 21 kez sakatlandı. Bunların 11’i ise adale zorlamasından...

    Sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan , Yeni karşısında da ve Linnes'i de mecburen oyundan alırken, bu sezon 124 günde 15 isim 21 kez bu sebeple takı mdan ayrı kaldı. Bu değer geçtiğimiz yılı neredeyse şimdiden yakaladı. Sarı-kırmızılı ekipte geçen sezonun tamamında 17 oyuncu 22 kez sakatlanmış, bu sakatlıkların 9'u Terim döneminde yaşanmıştı. Terim yönetiminde geçtiğimiz sezon 150 günde 9 sakat veren Galatasaray, bu sezon 124 günde bu sayıyı 2.3 katına çıkardı. G.Saray'da yaşanılan sakatlıkların sebeplerine bakıldığına ise ilginç bir tablo ortaya çıkmakta. Sarıkırmızılılarda 11 kez adale zorlaması yüzünden sakatlık yaşandı. Adale zorlaması yüzünden sakatlık yaşayan isimler Serdar, Selçuk, Fernando, Donk, Belhanda, Eren, Onyekuru, Rodrigues ve Feghouli oldu.



    SABAH
    1. 30.10.2018 10:23
    2. Güncelleme: 30.10.2018 11:51
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