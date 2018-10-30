Galatasaray'da 15 futbolcu tam 21 kez sakatlandı! İşte nedeni...
Bu sezon geride kalan 124 günde 15 futbolcu tam 21 kez sakatlandı. Bunların 11’i ise adale zorlamasından...
SABAH
- 30.10.2018 10:23
- Güncelleme: 30.10.2018 11:51
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
Galatasaray'da 15 futbolcu tam 21 kez sakatlandı! İşte nedeni... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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