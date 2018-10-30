Galatasaray Polonya deplasmanında
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    30 Ekim 2018, Salı
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    deplasmanında

    Galatasaray Polonya deplasmanında

    , FIBA Kadınlar B Grubu ikinci haftasında yarın ekibi ile deplasmanda karşılaşacak

    , FIBA Kadınlar B Grubu ikinci haftasında yarın ekibi ile deplasmanda karşılaşacak.

    Torun Arena'da oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

    Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta karşılaşmasında ekibi Niki Lefkada'yı 81-61 mağlup etti. Polonya temsilcisi ise ilk hafta maçında Rus ekibi MBA 'ya 86-82 yenildi.

    1. 30.10.2018 10:15
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