Galatasaray Polonya deplasmanında
Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ikinci haftasında yarın Polonya ekibi Energa Torun ile deplasmanda karşılaşacak
Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ikinci haftasında yarın Polonya ekibi Energa Torun ile deplasmanda karşılaşacak.
Torun Arena'da oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta karşılaşmasında Yunanistan ekibi Niki Lefkada'yı 81-61 mağlup etti. Polonya temsilcisi ise ilk hafta maçında Rus ekibi MBA Moskova'ya 86-82 yenildi.
- 30.10.2018 10:15
-
Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
-
Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
-
Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
Galatasaray Polonya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.