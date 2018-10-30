Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ikinci haftasında yarın Polonya ekibi Energa Torun ile deplasmanda karşılaşacak.

Torun Arena'da oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta karşılaşmasında Yunanistan ekibi Niki Lefkada'yı 81-61 mağlup etti. Polonya temsilcisi ise ilk hafta maçında Rus ekibi MBA Moskova'ya 86-82 yenildi.