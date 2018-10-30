Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışta – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    - derbisinin biletleri satışta

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>-<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> derbisinin biletleri satışta

    'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü Stadı'nda ile arasında oynanacak derbi karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre bugün GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satılan biletlerin, yarın sadece logolu passolig kartlarına, 1 Kasım Perşembe günü ise kartı dışında kalan tüm passolig kartlarına satışı yapılacak.

    Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

    Kategori 1: 1000 lira

    Kategori 2: 900 lira

    Kategori 3 ve 4: 800 lira

    Kategori 5: 750 lira

    Kategori 6: 600 lira

    Kategori 7: 400 lira

    Kategori 8: 300 lira

    Kategori 9: 250 lira

    Kategori 10: 175 lira

    Kategori 11: 150 lira

    Kategori 12 Misafir: 150 lira

    1. 30.10.2018 14:48
    2. Güncelleme: 30.10.2018 14:49
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