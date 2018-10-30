Galatasaray, derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    , derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü

    Galatasaray, derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in 11'inci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada son lig maçında tam süre alan oyuncular kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu yaptıktan sonra soğuma hareketleriyle çalışmalarını tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başlayıp sonrasında interval koşular gerçekleştirdi.

    Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Younes Belhanda ve Martin Linnes, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

    , , Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli, takımla beraber ısınma bölümünde yer aldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı.

    Fernando Reges, tedavisinin ardından salonda fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

    Yuto Nagatomo ise, üç gün önce akciğer sönmesi nedeniyle hastanede operasyon geçirdikten sonra, bugün solunum egzersizleri planlanarak taburcu edildi.

    Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 30.10.2018 13:25
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