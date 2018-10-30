Fatih Terim'in 56. derbi heyecanı – Fotomaç – 30 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'in 56. derbi heyecanı

    Fatih Terim'in 56. derbi heyecanı

    Spor Toto 'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü 'yi konuk edecek 'da , teknik direktörlük kariyerinde 56. kez derbide görev yapacak.

    , tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce ve ile , , TFF , , Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 55 müsabaka oynadı.

    Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 65 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 21 galibiyet, 20 beraberlik ve 14 mağlubiyet gördü.

    FENERBAHÇE KARŞISINDA 27 DERBİ
    Galatasaray, yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 27 maç yaptı.

    Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 10'unu kazanırken, 8'inde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

    Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 28 derbide ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

    TÜRK TELEKOM STADI'NDA BİR KEZ KAYBETTİ
    Galatasaray, Stadı'nda Fatih Terim yönetiminde çıktığı derbilerde bir kez mağlup oldu.

    Sarı-kırmızılı takım, 2011 yılında hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Fatih Terim idaresinde 7 derbi oynadı.

    Bu müsabakaların 5'inden galibiyetle ayrılan Galatasaray, birinde berabere kaldı, birini ise kaybetti.

    Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Terim yönetimindeki tek yenilgisini 2011-2012 sezonunda uygulanan Spor Toto Süper Lig Süper Final Grubu'nda 2-1'lik skorla Fenerbahçe karşısında yaşadı.

    1. 30.10.2018 11:28
    2. Güncelleme: 30.10.2018 12:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fatih Terim'in 56. derbi heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN