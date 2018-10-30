Fatih Terim ile ilk kez – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    ile ilk kez

    Fatih Terim ile ilk kez

    Cimbom üst üste 3 maçta puan yitirdi

    SÜPER Lig'de 10. haftaya lider giren , Yeni Malatyaspor'a deplasmanda takıldı. Zirveyi Başakşehir'e devretmek zorunda kalan sarı-kırmızılı takım son dönemde aldığı sonuçlarla galibiyeti unuttu. Cimbom, 'in son döneminde ilk kez üst üste 3 maçta puan kaybetti.

    BURSA ile geçtiğimiz hafta 1-1 berabere kalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile yenişememişti. Malatyaspor'a da deplasmanda 2-0 kaybeden Galatasaray böylelikle son 3 maçında toplamda 7 puandan oldu. Galatasaray en son ligin 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenmişti.
    1. 30.10.2018
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