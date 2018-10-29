Ozan’dan yine penaltı – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    Ozan’dan yine penaltı

    Ozan’dan yine penaltı
    Bu sezon savunmadaki başarılı futbolu ile övgü toplayan Ozan Kabak, Yeni maçında penaltı yaptıdı. Maçın öne çıkan isimlerinden olan genç futbolcu, 63. dakikada 'ü düşürünce beyaz noktayı gösterdi. 'ın genç futbolcusu, 'de oynadığı 6. maçında 3. kez penaltıya sebep oldu.
    1. 29.10.2018
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