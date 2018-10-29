Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tişört göndermesi – Fotomaç – 29 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye göndermesi

    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tişört göndermesi
    Derbi öncesi G.Saray, Cumhuriyet Bayramı için ürettiği tişörtlerde 'F.Bahçe ' sloganını kullanan F.Bahçe'ye gönderme yaptı. Tişörtlere, "G.Saray Cumhuriyeti'nin değil, Cumhuriyeti'nin GalATAsaraylı çocuklarıyız!" yazıldı.
    1. 29.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tişört göndermesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN