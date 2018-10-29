Galatasaray'a taraftar morali – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    'a taraftar morali

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a taraftar morali

    'de Evkur 'a deplasmanda 2-0 mağlup olan takımını taraftarlar, havalimanında karşıladı.

    Sarı-kırmızılı taraftarlar, 'nda karşıladıkları teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak, moral verdi.

    Taraftarlar, uzun süre "İmparator " şeklinde tezahürat yaptı.

    'ın resmi Twitter hesabı da bir paylaşım yaparak, "Dejavu, Teşekkürler muhteşem taraftarı" ifadelerini kullandı.

    1. 29.10.2018 00:37
    2. Güncelleme: 29.10.2018 01:47
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