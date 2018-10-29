Cimbom'a bir darbe de Özkahya’dan – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    'a bir darbe de Özkahya’dan

    Cimbom'a bir darbe de Özkahya’dan
    Hakem , 'u maçı öncesi biraz daha ateşe attı. İlk yarının sonlarındaki pozisyonda, Guilherme'ye müdahalesi olmamasına karşın Mariano'ya sarı kart çıkardı. Brezilyalı oyuncu, derbi öncesi cezalı duruma düşerken bu durum Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisini çekti.
    1. 29.10.2018
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