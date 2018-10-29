Bafetimbi Gomis: ''Yanlış anlaşıldım'' – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    Bafetimbi : ''Yanlış anlaşıldım''

    Bafetimbi Gomis: ''Yanlış anlaşıldım''

    Bafetimgi , maçının ardından yaptığı paylaşımla ilgili bir açıklamada bulundu.

    temsilcisi 'de forma giyen Bafetimbi , 'ın ile oynadığı maçın ardından yaptığı paylaşımla ilgili bir açıklama yaptı.

    Bafetimbi Gomis, Al Hilal antrenmanında gülen bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmış ve bu yıldız oyuncunun Galatasaray'ın yenilgisine bir gönderme olarak konuşulmuştu.

    Gomis, daha sonra bu yanlış anlaşılmayı gidermek için twitter hesabından bir açıklama yaptı. Gomis bu açıklamayı kükreyen bir aslan fotoğrafıyla paylaştı.

    İşte Bafetimbi Gomis'in yaptığı o kısa açıklama...

    ''Son paylaşımımla ilgili bir yanlış anlaşılmayı gidermek istiyorum. Beni her zaman destekleyen Galatasaray ve taraftarıyla dalga geçilmesine asla izin vermem. Takım arkadaşlarımda bir antrenman sonrası güldüğüm bir andı. Her zaman Galatasaray'ın destekçisi olacağım. Gelecek haftaki önemli maça odaklanalım. Tüm kalbim sizinle.''

    1. 29.10.2018 09:32
    2. Güncelleme: 29.10.2018 09:32
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