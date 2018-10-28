Tek hedef 3 puan – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Tek hedef 3 puan

    Tek hedef 3 puan

    , ’ya Nagatomo, Serdar, Eren, , Onyekuru, Feghouli ve Emre olmadan gitti. Terim “Sahaya 11 kişi çıktığımız sürece fark etmez” dedi.

    'de haftaya lider giren Cimbom tahtını korumak için bugün deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, geçen hafta evinde 'a takılmıştı. Hafta arası da Şampiyonlar Ligi'nde ile golsüz berabere kalan Aslan'da tek hedef 3 puan. bu deplasmana sakatlıkları bulunan Yuto Nagatomo, , , Reges, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli ve Emre Akbaba olmadan gitti. Teknik direktör , 7 kritik eksiğe rağmen "Sahaya 11 kişi çıktığımız sürece sorun yok. Hedefimiz kazanmak olacak" ifadelerini kullandı. İki takım bundan önce 27 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın 14 galibiyeti bulunuyor. Malatyaspor ise 3 kez galip geldi. 10 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

    KULÜBE GENÇLERİN
    Cimbom'da sakatlıkların çokluğu nedeniyle bugünkü maçta kulübede gençler yer alacak. Fatih Terim'in kadroya Celil, Abdulsamed, Alperen, Atalay ve Malik gibi isimleri alması bekleniyor. Maçın gidişatına göre Celil veya Atalay sahne alabilir.

    İMPARATOR SON UYARILARINI YAPTI
    Fatih Terim, Y. maçı öncesi takımı uyardı. Puan kaybı istemeyen İmparator, savunma oyuncularından basit oynamasını, hücumculardan ise yardımlaşmalı olmalarını istedi.

    Galatasaray hakem 'nın düdük çaldığı 40 karşılaşmada 21 galibiyet elde etti. 11 kez yenildi, 8 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

    MALATYA'DA 3 EKSİK
    Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da 3 futbolcu yok. Aleksic ve Ömer'in sakatlığı sürüyor. Sarı kart cezalısı stoper Mina da Cimbom'a karşı görev alamayacak.

    1. 28.10.2018
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