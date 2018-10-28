Süper Lig'de haftaya lider giren Cimbom tahtını korumak için bugün deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, geçen hafta evinde Bursaspor'a takılmıştı. Hafta arası da Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile golsüz berabere kalan Aslan'da tek hedef 3 puan. Galatasaray bu deplasmana sakatlıkları bulunan Yuto Nagatomo, Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Fernando Reges, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli ve Emre Akbaba olmadan gitti. Teknik direktör Fatih Terim, 7 kritik eksiğe rağmen "Sahaya 11 kişi çıktığımız sürece sorun yok. Hedefimiz kazanmak olacak" ifadelerini kullandı. İki takım bundan önce 27 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın 14 galibiyeti bulunuyor. Malatyaspor ise 3 kez galip geldi. 10 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.



KULÜBE GENÇLERİN

Cimbom'da sakatlıkların çokluğu nedeniyle bugünkü maçta kulübede gençler yer alacak. Fatih Terim'in kadroya Celil, Abdulsamed, Alperen, Atalay ve Malik gibi isimleri alması bekleniyor. Maçın gidişatına göre Celil veya Atalay sahne alabilir.

İMPARATOR SON UYARILARINI YAPTI

Fatih Terim, Y.Malatya maçı öncesi takımı uyardı. Puan kaybı istemeyen İmparator, savunma oyuncularından basit oynamasını, hücumculardan ise yardımlaşmalı olmalarını istedi.



Galatasaray hakem Halis Özkahya'nın düdük çaldığı 40 karşılaşmada 21 galibiyet elde etti. 11 kez yenildi, 8 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.



MALATYA'DA 3 EKSİK

Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da 3 futbolcu yok. Aleksic ve Ömer'in sakatlığı sürüyor. Sarı kart cezalısı stoper Mina da Cimbom'a karşı görev alamayacak.