Şok! Nagatomo 3 ay yok

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Schalke 04 ekibi ile oynadığı maçta göğsüne aldığı darbe nedeniyle akciğer sönmesi teşhisi konan Japon oyuncu Yuto Nagatomo'nun 3 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada dün ameliyat edilen Japon yıldızın iyileşmesinin 1,5 ay, sahalara dönmesinin ise 3 ayı bulabileceği kaydedildi. Nagatomo bu kritik süreçte sarı-kırmızılı ekibin en az 7 maçında oynayamayacak. Bunların arasında Fenerbahçe ve Beşiktaş derbileri de var.