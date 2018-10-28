Şok! Nagatomo 3 ay yok
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Schalke 04 ekibi ile oynadığı maçta göğsüne aldığı darbe nedeniyle akciğer sönmesi teşhisi konan Japon oyuncu Yuto Nagatomo'nun 3 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Schalke 04 ekibi ile oynadığı maçta göğsüne aldığı darbe nedeniyle akciğer sönmesi teşhisi konan Japon oyuncu Yuto Nagatomo'nun 3 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada dün ameliyat edilen Japon yıldızın iyileşmesinin 1,5 ay, sahalara dönmesinin ise 3 ayı bulabileceği kaydedildi. Nagatomo bu kritik süreçte sarı-kırmızılı ekibin en az 7 maçında oynayamayacak. Bunların arasında Fenerbahçe ve Beşiktaş derbileri de var.
- 28.10.2018
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
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