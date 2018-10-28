Şok! Nagatomo 3 ay yok – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Şok! Nagatomo 3 ay yok

    Şok! Nagatomo 3 ay yok

    'ın Şampiyonlar Ligi'nde 'nın 04 ekibi ile oynadığı maçta göğsüne aldığı darbe nedeniyle akciğer sönmesi teşhisi konan Japon oyuncu 'nun 3 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

    'ın Şampiyonlar Ligi'nde 'nın 04 ekibi ile oynadığı maçta göğsüne aldığı darbe nedeniyle akciğer sönmesi teşhisi konan Japon oyuncu 'nun 3 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada dün ameliyat edilen Japon yıldızın iyileşmesinin 1,5 ay, sahalara dönmesinin ise 3 ayı bulabileceği kaydedildi. Nagatomo bu kritik süreçte sarı-kırmızılı ekibin en az 7 maçında oynayamayacak. Bunların arasında ve derbileri de var.

    1. 28.10.2018
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