Sneijder farkı – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    farkı

    <a href="/index/sneijder?id=c7892c54-0483-4e1f-8c34-a9c88c78b48e" class="" rel="tag">Sneijder</a> farkı
    'ın Al-Gharafa takımında forma giyen Wesley gollerine devam ediyor. Hollandalı yıldız, 6-0 biten Al Khor maçında attığı klas golle yine adından söz ettirdi. 7. maçında 4. golünü atarken yerine alınan 'nın henüz golle tanışamaması tepkileri de beraberinde getirdi.

    1. 28.10.2018
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