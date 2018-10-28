Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Schalke 04'e karşı oynadığı maçta sakatlık geçiren Eren Derdiyok ile Yuto Nagatomo müsabakanın kadrosuna alınmazken, o karşılaşmada ilk 11'de başlayan Maicon Roque ise yedeğe çekildi.

Evkur Yeni Malatyaspor maçında bu futbolcuların yerine Ömer Bayram, Mariano Filho ve Selçuk İnan forma giydi.

Galatasaray'da Eren Derdiyok ve ameliyat edilen Nagatomo'nun yanı sıra, Serdar Aziz, Henry Onyekuru, Fernando Reges ve Sofiane Feghouli de sakatlıkları nedeniyle maçın kadrosunda yer almadı. Geçirdiği ameliyat nedeniyle sezonun ilk yarısını kapatan Emre Akbaba da müsabakanın kadrosunda bulunmadı.

DONK STOPERDE, MARİANO SAĞ AÇIKTA

Galatasaray'da eksikler nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'in, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında bazı oyuncuları farklı pozisyonlarda oynatması dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı takımda orta saha oyuncusu Ryan Donk stoperde, sağ bek Mariano ise sağ açıkta görev yaptı.

Kaleyi Fernando Muslera'ya emanet eden Terim, savunmayı Martin Linnes, Ozan Kabak, Donk ve Ömer Bayram'dan oluşturdu.

Galatasaray'ın orta sahasında Selçuk İnan ve Badou Ndiaye forma giyerken, sağ açıkta Mariano, sol açıkta ise Garry Rodrigues sahaya çıktı. Forvet arkasında Younes Belhanda'nın görev aldığı sarı-kırmızılı takımın santrforu olarak ise Sinan Gümüş sahada yer aldı.

YEDEK KULÜBESİNDE ALTYAPIDAN 4 OYUNCU

Galatasaray'ın yedek kulübesinde takımın altyapısında yetişen 4 futbolcu bulundu.

Teknik direktör Fatih Terim, altyapıdan yetişen genç oyuncular Atalay Babacan, Recep Gül, Celil Yüksel ile Yunus Akgün'ü Evkur Yeni Malatyaspor maçında yedekler arasına aldı.

Sarı-kırmızılı takımın diğer yedekleri ise İsmail Çipe, Maicon, Ahmet Çalık ve Muğdat Çelik oldu.

SELÇUK İNAN BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan, bu sezon ilk kez bir resmi maça 11'de başladı.

Selçuk İnan, bu sezon Süper Lig'deki MKE Ankaragücü, Göztepe ve Bursaspor, TFF Süper Kupa'daki Akhisarspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 müsabakalarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 9. haftasında 1-0 kaybettikleri MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Galatasaray karşısına takımını, Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Pereira, Adem Büyük, Boutaib 11'i ile çıkardı.

Erol Bulut, sakatlığı bulunan Aleksic'in yerine Boutaib'e, sarı kart cezalısı Mina'nın yerine Murat Akça'ya, yedeğe çektiği Rahman Buğra Çağıran'ın yerine ise Erkan Kaş'a maçta şans verdi.

MAÇA BÜYÜK İLGİ

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.

27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maçta ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları satışa sunulan biletlerin tamamını tüketti.

Galatasaray taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.