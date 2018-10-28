Selçuk İnan bu sezon ilk kez 11'de – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    bu sezon ilk kez 11'de

    <a href="/index/selcuk-inan?id=7ab9a8ee-8933-4668-b166-6ddc612373b9" class="" rel="tag">Selçuk İnan</a> bu sezon ilk kez 11'de

    Spor Toto 'in 10. haftasında Evkur 'a konuk olan , son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

    Sarı-kırmızılı takımın 'nde Almanya temsilcisi Schalke 04'e karşı oynadığı maçta sakatlık geçiren ile Yuto Nagatomo müsabakanın kadrosuna alınmazken, o karşılaşmada ilk 11'de başlayan Maicon Roque ise yedeğe çekildi.

    Evkur maçında bu futbolcuların yerine , Mariano Filho ve forma giydi.

    'da ve ameliyat edilen Nagatomo'nun yanı sıra, , Henry Onyekuru, Fernando Reges ve Sofiane Feghouli de sakatlıkları nedeniyle maçın kadrosunda yer almadı. Geçirdiği ameliyat nedeniyle sezonun ilk yarısını kapatan Emre Akbaba da müsabakanın kadrosunda bulunmadı.

    DONK STOPERDE, MARİANO SAĞ AÇIKTA
    'da eksikler nedeniyle 'in, Evkur karşısında bazı oyuncuları farklı pozisyonlarda oynatması dikkati çekti.

    Sarı-kırmızılı takımda orta saha oyuncusu stoperde, sağ bek Mariano ise sağ açıkta görev yaptı.

    Kaleyi 'ya emanet eden Terim, savunmayı Martin Linnes, Ozan Kabak, Donk ve 'dan oluşturdu.

    Galatasaray'ın orta sahasında ve Badou Ndiaye forma giyerken, sağ açıkta Mariano, sol açıkta ise Garry Rodrigues sahaya çıktı. Forvet arkasında Younes Belhanda'nın görev aldığı sarı-kırmızılı takımın santrforu olarak ise Sinan Gümüş sahada yer aldı.

    YEDEK KULÜBESİNDE ALTYAPIDAN 4 OYUNCU
    Galatasaray'ın yedek kulübesinde takımın altyapısında yetişen 4 futbolcu bulundu.

    , altyapıdan yetişen genç oyuncular Atalay Babacan, Recep Gül, Celil Yüksel ile Yunus Akgün'ü Evkur Yeni Malatyaspor maçında yedekler arasına aldı.

    Sarı-kırmızılı takımın diğer yedekleri ise İsmail Çipe, Maicon, Ahmet Çalık ve Muğdat Çelik oldu.

    SELÇUK İNAN BU SEZON İLK KEZ 11'DE
    Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan, bu sezon ilk kez bir resmi maça 11'de başladı.

    Selçuk İnan, bu sezon 'deki , Göztepe ve Bursaspor, TFF Süper Kupa'daki Akhisarspor ile 'ndeki Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 müsabakalarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

    EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
    Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 'in 9. haftasında 1-0 kaybettikleri maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

    Genç teknik adam, Galatasaray karşısına takımını, Farnolle, Chebake, , Sadık Çiftpınar, , Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Pereira, Adem Büyük, Boutaib 11'i ile çıkardı.

    Erol Bulut, sakatlığı bulunan Aleksic'in yerine Boutaib'e, sarı kart cezalısı Mina'nın yerine 'ya, yedeğe çektiği Rahman Buğra Çağıran'ın yerine ise 'a maçta şans verdi.

    MAÇA BÜYÜK İLGİ
    Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.

    27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maçta ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları satışa sunulan biletlerin tamamını tüketti.

    Galatasaray taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

    1. 28.10.2018 19:05
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