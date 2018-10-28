Ozan Kabak’a yeni sözleşme – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    ’a yeni sözleşme

    Ozan Kabak’a yeni sözleşme

    maçında çıkışını sürdüren için 'da olağanüstü hal ilan edildi.

    Avrupalı menajer ve scoutların hayran kaldıkları genç yıldızın sözleşmesinin yenilenmesi planlanıyor. 220 bin TL yıllık ücret alan Ozan'ın maaşının iyileştirilmesi ve serbest kalma maddesinin 20 milyon euro'ya çekilmesi gündemde...

    ALMANLAR PEŞİNDE
    G.Saray'ın savunmadaki yeni muhafızı için Avrupa'nın dev menajerlik şirketleri devreye girdi. Başta Almanya'nın en büyük menajerlik firması olan Rogon'un ayağındaki isimlerinin, Ozan'ı portföylerine katıp, Avrupa devlerine pazarlamak için girişimlere başladıkları konuşuluyor.

    1. 28.10.2018
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