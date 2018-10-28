Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Schalke maçında çıkışını sürdüren Ozan Kabak için Galatasaray'da olağanüstü hal ilan edildi.
ALMANLAR PEŞİNDE
G.Saray'ın savunmadaki yeni muhafızı Ozan Kabak için Avrupa'nın dev menajerlik şirketleri devreye girdi. Başta Almanya'nın en büyük menajerlik firması olan Rogon'un Türkiye ayağındaki isimlerinin, Ozan'ı portföylerine katıp, Avrupa devlerine pazarlamak için girişimlere başladıkları konuşuluyor.
- 28.10.2018
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
Ozan Kabak’a yeni sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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