Mariano sınırda
Aslan'ın sağ beki Mariano Filho bu sezon Göztepe, Trabzonspor ve BB Erzurumspor karşılaşmalarında sarı kart görmüştü.
Aslan'ın sağ beki Mariano Filho bu sezon Göztepe, Trabzonspor ve BB Erzurumspor karşılaşmalarında sarı kart görmüştü. Fatih Terim sarı kart sınırında bulunan tecrübeli futbolcusunu uyardı. Bugün kart görmesi halinde cezalı olacak ve Fenerbahçe derbisini kaçıracak.
- 28.10.2018
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
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