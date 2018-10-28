Mariano sınırda

Aslan'ın sağ beki Mariano Filho bu sezon Göztepe, Trabzonspor ve BB Erzurumspor karşılaşmalarında sarı kart görmüştü. Fatih Terim sarı kart sınırında bulunan tecrübeli futbolcusunu uyardı. Bugün kart görmesi halinde cezalı olacak ve Fenerbahçe derbisini kaçıracak.