Galatasaray'ın rakibi Porto evinde galip – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    'ın rakibi evinde galip

    Galatasaray'ın rakibi Porto evinde galip

    'ın D Grubu'ndaki rakibi , kendi sahasında 'yi 2-0 mağlup etti.

    Portekiz Süper Ligi 8'nci hafta mücadelesinde 'ın 'ndeki rakibi , 27'nci dakikada Felipe ve 80'inci dakikada Marega'nın golleriyle kendi sahasında 'yi 2-0 yenmeyi başardı.

    Bu sonuçla Porto puanını 18'e yükselterek zirvede yer alırken, CD Feirense ise 9 puanla 13'üncü sırada kaldı.

    1. 28.10.2018 23:28
    2. Güncelleme: 29.10.2018 00:37
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