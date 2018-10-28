Portekiz Süper Ligi 8'nci hafta mücadelesinde Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Porto, 27'nci dakikada Felipe ve 80'inci dakikada Marega'nın golleriyle kendi sahasında CD Feirense'yi 2-0 yenmeyi başardı.



Bu sonuçla Porto puanını 18'e yükselterek zirvede yer alırken, CD Feirense ise 9 puanla 13'üncü sırada kaldı.