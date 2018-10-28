Galatasaray'ın rakibi Porto evinde galip
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakibi Porto, kendi sahasında CD Feirense'yi 2-0 mağlup etti.
Portekiz Süper Ligi 8'nci hafta mücadelesinde Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Porto, 27'nci dakikada Felipe ve 80'inci dakikada Marega'nın golleriyle kendi sahasında CD Feirense'yi 2-0 yenmeyi başardı.
Bu sonuçla Porto puanını 18'e yükselterek zirvede yer alırken, CD Feirense ise 9 puanla 13'üncü sırada kaldı.
- 28.10.2018 23:28
- Güncelleme: 29.10.2018 00:37
- Phillip Cocu Ülker Stadı'ndan böyle ayrıldı
- Özsoy: Teknik direktör ile ilgili alacağımız yeni kararları en kısa sürede bildireceğiz
- Erman Toroğlu: Baş hatalı varsa Ali Koç ve ekibidir
- Erman Toroğlu: 3 gün önce ayıp edilmişti Cocu'ya, Ali Koç öyle demedi mi?
- Volkan Demir: Ankaragücü Fenerbahçe'ye futbol dersi verdi
-
Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
-
Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
-
Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
Galatasaray'ın rakibi Porto evinde galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.