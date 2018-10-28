Mustafa Cengiz'den CAS açıklaması
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerini yemekte ağırladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Cengiz, CAS süreci hakkında konuştu.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray müsabakası öncesi, ev sahibi ekip yönetimi tarafından bir yemek organizasyonu düzenlendi.
İki kulübün başkan ve yöneticilerinin buluştuğu yemekte konuşan Adil Gevrek, Galatasaray yönetimini kentte ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Centilmence bir maç olmasını temenni eden Gevrek, "İki taraf için de sakatlık yaşanmamasını diliyorum. Kardeşçe, futbolun birleştirici bir güç olması dileğiyle iyi bir maç olsun. Her iki takım için de sonuç ne olursa olsun kardeşliğin, centilmenliğin kazandığı bir sonuç olsun inşallah." diye konuştu.
Mustafa Cengiz: "Şampiyonlar Ligi'ne rastgele bir hitabetle gidemezsiniz"
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise Malatya'nın coğrafyanın en değerli parçalarından biri olduğunu belirtti.
Malatya halkının spora olan düşkünlüğü ve misafirperverliği için teşekkür eden Cengiz, "Centilmence, düzgün, dürüst bir maç olmasını diliyorum. Hakem üzerinden hiçbir söylenti olmamasını, her iki takımın lehine veya aleyhine olmamasını diliyorum. Galatasaray ve Malatya'ya yakışır bir maç olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bir gazetecinin "CAS'ta (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) gelişmeler nedir, ne zaman sonuçlanacak?" sorusu üzerine Cengiz, çok sağlıklı ve düzgün bir süreç geçirdiklerini belirterek şunları söyledi:
"26 Haziran'dan beri neredeyse her gün UEFA ile en az 1-2 saat yazışma ve güncelleme içerisindeyiz bilgilerimizi. UEFA çok sağlıklı bir kurum, özellikle son dönem yönetim için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz CAS'a çok bilinçli bir şekilde gittik. CAS'ta ikiye ayırma, çatallaştırma gibi bir sisteme başvurduk, usul ve esas yönünden diyebilirim. Umarım birinci olasılık tutarsa çok kısa zamanda bir netice elde edeceğiz. Yoksa doğal süreç içerisinde bırakmayı düşünüyoruz. Şunu söyleyeyim, insanlar kasmasın. Galatasaray borsaya kote."
Cengiz, aleyhte çok haberlerin yapıldığını belirterek, "Lütfen söylediklerim tam anlaşılsın. Çok üzüntüyle izliyorum. Saklı gizli hiçbir şey yok, gerek CAS'ta gerek UEFA'da. Doğru ve dimdik çalışıyoruz. Biz zaten şeffaf çalışıyoruz." diye konuştu.
Yeniden incelenme istendiğini ve bu incelemenin yapıldığını aktaran Cengiz, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Dünyanın en değerli bağımsız değerlendirme kuruluşu bizi izliyor ve denetliyor. Buna gerek yok, bizi yeniden yormayın diyoruz. CAS'ı biz kaybetsek bile ne olacak, yeniden incelenecek. Nedir yeniden incelenme, yeniden yorulmak. Biz zaten Haziran'ın 11'inden beri her gün, her saat uğraşıyoruz. Öyle kolay değil. Şampiyonlar Ligi'ne, 100 milyonlarca liranın döndüğü bir gelire sıradan, rastgele bir hitabetle gidemezsiniz. Kişisel ilişkilerle gidemezsiniz. Dünyanın gözü sizin üzerinizde. Bu açıdan lütfen, taraftarımız rahat olsun, Türkiye'de futbolu sevenler de rahat olsun. İnşallah her şey hayırlı olacak Galatasaray için."
- 28.10.2018 16:45
- Güncelleme: 28.10.2018 17:12
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Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
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Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
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Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
Mustafa Cengiz'den CAS açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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