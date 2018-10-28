Galatasaray'dan Emond’a yakın markaj
- 28.10.2018
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Gençlerbirliği, deplasmanda Boluspor'u 1-0 yendi
Toplam 1
Yorum
Nihat Kaybedilmiş bir şey yok taraftar olarak tüm oyuncu yönetim ve teknik kadronun arkasındayız
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Rıza Çalımbay: “Yenildiğimiz için üzgünüz, bütün amacımız maçı kazanmaktı"
Toplam 1
Yorum
Gslı Korkaksın hocam
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Karius'a kulübe yolu gözüktü!
Toplam 6
Yorum
eray love vida roco larin kesinlikle gitmeli
Galatasaray'dan Emond’a yakın markaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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