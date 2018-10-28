Galatasaray'dan Emond’a yakın markaj – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    'dan Emond’a yakın markaj

    Galatasaray'dan Emond’a yakın markaj
    Menajerlerin kapısını aşındırdığı da boş durmuyor. Sarı-kırmızılı ekibin bir scout'ının Liege'de oynanan Standard- maçını izlediği burada takımına 1-1'lik eşitliği getiren golü atan 'u takibe aldığı iddia edildi. Bu sezon 8 gol atan Belçikalı yıldızın 2020'ye kadar anlaşması bulunuyor.

    1. 28.10.2018
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