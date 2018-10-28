Bir forvet de altyapıdan – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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HEPSİ
    28 Ekim 2018, Pazar
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    Bir forvet de altyapıdan

    Bir forvet de altyapıdan
    'nın kısıtlamalarının ardından altyapı daha da önemli hale gelirken Ozan ve Yunus'u piyasaya süren 'da de gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Karlsruhe'den alınan Malik için PAF takımı hocalarının oldukça iyi referanslar verdiği ve Terim'in 18'lik futbolcuyu da sahaya sürmek için fırsat kolladığı ifade edildi.
    1. 28.10.2018
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