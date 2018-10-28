Abdurrahim Albayrak: "Sakat sayımız 9'a çıktı"
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildikleri maçta yine sakat vermelerinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Abdurrahim Albayrak, "Çok enteresan şeyler yaşıyoruz. İki sakat vermeden maçı bitiremiyoruz. Bugün de Belhanda rahatsızlandı ve hala kafası dönüyor. İnşallah İstanbul'da tedaviye alacağız. Peşinden Linnes de sakatlandı." dedi.
Hakemin maçı iyi yönetemediğinden yakınan Albayrak, "Bir de sarı kart olayı var. Ben bugüne kadar hakemler hakkında konuşmadım ama Allah aşkına Mariano'ya verilen sarı karta herkesin dikkatle bakmasını rica ediyorum. 'Artık yeter.' diyorum. Penaltıya gelince, pozisyon öncesinde faul vardı ama verilmedi. Sonra gitti penaltı oldu ve gol yedik." ifadelerini kullandı.
"SAKAT SAYIMIZ 9'A ÇIKTI"
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile derbi maça çıkacaklarını hatırlatan Albayrak, sakat oyuncu sayısının yüksekliğine dikkati çekerek, şunları söyledi:
"Sakat sayımız 9'a çıktı. Kurban olduğum Allah, umarım bizi bir an önce bu sakatlıklardan kurtarır. Dünyada görülmeyen Nagatomu'nun sakatlığı. Kimsenin aklına hayaline gelmeyen bir sakatlık. Allah'tan tehlikeli boyutlara varmadan doktorumuz onu hemen hastaneye götürdü. Eğer götürmeseydi, daha beter şeyler olabilirdi. Fenerbahçe maçı öncesi deplasmanda 2-0 yenildik ama ben inanıyorum ki sakatlarımızdan en az 2-3 tanesi aramıza katılır. Çıkıp maçlarımızı oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Çok üzgünüz. İki haftada 5 puan kaybettik ve bunun farkındayız. Allah'ın izniyle her şeyi düzelteceğiz."
- 28.10.2018 22:12
- Özsoy: Teknik direktör ile ilgili alacağımız yeni kararları en kısa sürede bildireceğiz
- Erman Toroğlu: Baş hatalı varsa Ali Koç ve ekibidir
- Erman Toroğlu: 3 gün önce ayıp edilmişti Cocu'ya, Ali Koç öyle demedi mi?
- Volkan Demir: Ankaragücü Fenerbahçe'ye futbol dersi verdi
- Fenerbahçe ile Ankaragücü 99. kez
-
Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
-
Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
-
Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
Abdurrahim Albayrak: "Sakat sayımız 9'a çıktı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.