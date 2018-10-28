Abdurrahim Albayrak: "Sakat sayımız 9'a çıktı" – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    : "Sakat sayımız 9'a çıktı"

    <a href="/index/abdurrahim-albayrak?id=a53106bb-286b-4ab5-b65d-826cd41daad0" class="" rel="tag">Abdurrahim Albayrak</a>: "Sakat sayımız 9'a çıktı"

    Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı , Spor Toto 'in 10. haftasında Evkur 'a 2-0 yenildikleri maçta yine sakat vermelerinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

    Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan , "Çok enteresan şeyler yaşıyoruz. İki sakat vermeden maçı bitiremiyoruz. Bugün de rahatsızlandı ve hala kafası dönüyor. İnşallah İstanbul'da tedaviye alacağız. Peşinden Linnes de sakatlandı." dedi.

    Hakemin maçı iyi yönetemediğinden yakınan Albayrak, "Bir de olayı var. Ben bugüne kadar hakemler hakkında konuşmadım ama Allah aşkına Mariano'ya verilen sarı karta herkesin dikkatle bakmasını rica ediyorum. 'Artık yeter.' diyorum. Penaltıya gelince, pozisyon öncesinde faul vardı ama verilmedi. Sonra gitti penaltı oldu ve gol yedik." ifadelerini kullandı.

    "SAKAT SAYIMIZ 9'A ÇIKTI"
    'in 11. haftasında ile derbi maça çıkacaklarını hatırlatan Albayrak, sakat oyuncu sayısının yüksekliğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

    "Sakat sayımız 9'a çıktı. Kurban olduğum Allah, umarım bizi bir an önce bu sakatlıklardan kurtarır. Dünyada görülmeyen Nagatomu'nun sakatlığı. Kimsenin aklına hayaline gelmeyen bir sakatlık. Allah'tan tehlikeli boyutlara varmadan doktorumuz onu hemen hastaneye götürdü. Eğer götürmeseydi, daha beter şeyler olabilirdi. maçı öncesi deplasmanda 2-0 yenildik ama ben inanıyorum ki sakatlarımızdan en az 2-3 tanesi aramıza katılır. Çıkıp maçlarımızı oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Çok üzgünüz. İki haftada 5 puan kaybettik ve bunun farkındayız. Allah'ın izniyle her şeyi düzelteceğiz."

    1. 28.10.2018 22:12
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