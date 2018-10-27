Nagatomo ameliyat edildi – Fotomaç – 27 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Nagatomo ameliyat edildi

    Nagatomo ameliyat edildi

    'ın Şampiyonlar Ligi'nde 'nın 04 ekibi ile oynadığı maçta göğsüne aldığı darbe nedeniyle akciğer sönmesi teşhisi konan Japon oyuncu Yuto Nagatomo ameliyat edildi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'da tedavi altında tutulan Japon futbolcunun başarılı bir torakoskopi ameliyatı geçirdiği belirtilerek şöyle denildi:

    "Sağlık heyetimiz ve hastane doktorlarının değerlendirmesi sonrası Göğüs Cerrahı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk başkanlığında, kulüp doktorumuz Yener İncenin de katılımıyla yapılan ameliyat sonrası durumu iyi olan oyuncumuzun 3-4 günlük nekahet süresi sonrası taburcu edilmesi planlanmaktadır."

    1. 27.10.2018 20:13
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