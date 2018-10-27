Mustafa Cengiz 'Araştırılsın' dedi Beşiktaşlı çıktı
Galatasaray’da ‘profesyonel’ kriz başkan Mustafa Cengiz’in hassasiyeti sayesinde önlendi.
Nisan ayında G.Saray'da Mağazacılık ve Pazarlama Direktörü olarak göreve başlayan Kerem Ertan geçtiğimiz günlerde görevinden ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulübe Ertan'ın yerine daha önce Kartal Yuvası Genel Müdürü olan bir profesyonel yönetici önerildi. Ancak camia içinde bu ismin Beşiktaşlı olduğu bilgisi kulaktan kulağa yayılmaya başladı.
Bu konuda hassas olan Başkan Mustafa Cengiz'in "İyice araştırılsın" talimatından sonra üst düzey yöneticinin siyah-beyaz forması ve Kartal pozu ile Vodafone Park'ta çektirdiği fotoğrafa ulaşıldı. Krize neden olabilecek atamadan vazgeçildi. Görevden ayrılan Kerem Ertan'ın yerine ise Galatasaray Lisesi mezunu, bir firmada üst düzey yöneticilik yapan Didem Özgüven, sarıkırmızılı kulübün yeni Mağazacılık ve Pazarlama Direktörü oldu.
- 27.10.2018 07:22
- Güncelleme: 27.10.2018 09:10
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
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