Mustafa Cengiz 'Araştırılsın' dedi Beşiktaşlı çıktı – Fotomaç – 27 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    'Araştırılsın' dedi Beşiktaşlı çıktı

    <a href="/index/mustafa-cengiz?id=e560cd18-ff59-41b3-ad13-eccb2a1ff325" class="" rel="tag">Mustafa Cengiz</a> 'Araştırılsın' dedi Beşiktaşlı çıktı

    ’da ‘profesyonel’ kriz başkan ’in hassasiyeti sayesinde önlendi.

    Nisan ayında G.Saray'da Mağazacılık ve Pazarlama Direktörü olarak göreve başlayan geçtiğimiz günlerde görevinden ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulübe Ertan'ın yerine daha önce Yuvası Genel Müdürü olan bir profesyonel yönetici önerildi. Ancak camia içinde bu ismin Beşiktaşlı olduğu bilgisi kulaktan kulağa yayılmaya başladı.

    Bu konuda hassas olan Başkan 'in "İyice araştırılsın" talimatından sonra üst düzey yöneticinin siyah-beyaz forması ve pozu ile Vodafone Park'ta çektirdiği fotoğrafa ulaşıldı. Krize neden olabilecek atamadan vazgeçildi. Görevden ayrılan 'ın yerine ise Lisesi mezunu, bir firmada üst düzey yöneticilik yapan Didem Özgüven, sarıkırmızılı kulübün yeni Mağazacılık ve Pazarlama Direktörü oldu.

    1. 27.10.2018 07:22
    2. Güncelleme: 27.10.2018 09:10
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