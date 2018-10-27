Galatasaray kafilesi Malatya'da – Fotomaç – 27 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    kafilesi 'da

    Galatasaray kafilesi Malatya'da

    'de yarın deplasmanda Evkur ile karşılaşacak , 'ya geldi.

    'de yarın deplasmanda Evkur ile karşılaşacak , 'ya geldi.

    Malatya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Galatasaraylı taraftarlar karşıladı.

    Teknik direktör ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tecrübeli teknik adama çiçek verdi. Taraftarlar, meşale yakarak takım otobüsüne bir süre eşlik etti.

    Galatasaray kafilesi, havalimanından konaklayacağı otele geçti.

    Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma yarın saat 18.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

    1. 27.10.2018 21:03
    2. Güncelleme: 27.10.2018 21:04
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