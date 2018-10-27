Galatasaray kafilesi Malatya'da
Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Malatya'ya geldi.
Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Malatya'ya geldi.
Malatya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Galatasaraylı taraftarlar karşıladı.
Teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tecrübeli teknik adama çiçek verdi. Taraftarlar, meşale yakarak takım otobüsüne bir süre eşlik etti.
Galatasaray kafilesi, havalimanından konaklayacağı otele geçti.
Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma yarın saat 18.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.
- 27.10.2018 21:03
- Güncelleme: 27.10.2018 21:04
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
Galatasaray kafilesi Malatya'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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