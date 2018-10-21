Eray kulüp bulamıyor – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Eray kulüp bulamıyor

    Eray kulüp bulamıyor

    Sezon başında sözleşmesi uzatılmayan ortada kaldı.

    Yazın takım bulamayan 27 yaşındaki file bekçisine menajerinin kulüp aradığı ancak ve 1. Lig'den hala bir talip çıkmadığı belirtildi. 'da oynarken bir anda işsiz kalan Eray, son 4 sezonda 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 18 kez sarı-kırmızılı formayı giymişti.
    1. 21.10.2018
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