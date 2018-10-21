Başkan Mustafa Cengiz: ‘VAR’ yakmasın
Başkan Mustafa Cengiz, Fikret Orman'ın VAR isyanına destek verdi.
SAAT 9'DA BAŞLASIN
Bursa maçı TFF tarafından 20.00'den 20.30'a alınmıştı. İki kulübün, TFF'ye '21.00'de oynanması' teklifi yaptığı ancak yarım saatlik erteleme çıktığı öğrenildi. G.Saray, iç sahadaki tüm cuma+pazartesi maçlarının 21.00'de başlaması için resmi başvuru yaptı.
- 21.10.2018
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Bursaspor Başkanı Ali Ay: "VAR sisteminden dolayı 8 puan kaybettik"
Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu BASKALARINA VAR OLANIN, SENIN ICIN YOK OLMASINA SASIRMA !
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Eren Derdiyok gol sevincinin nedenini açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Gollerine devam et,sorun olmaz.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Maça geldik zannetim ama..."
Toplam 1
Yorum
Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
Başkan Mustafa Cengiz: ‘VAR’ yakmasın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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