Başkan Mustafa Cengiz: ‘VAR’ yakmasın – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Başkan : ‘VAR’ yakmasın

    Başkan Mustafa Cengiz: ‘VAR’ yakmasın

    Başkan , 'ın VAR isyanına destek verdi.

    Cengiz, "Kimsenin hakkı yenmesin. Rakiplerimize de bir haksızlık olduğunda biz aynı acıyı duyarız. Ateş düştüğü yeri yakar ancak büyüdüğünde hepimizi yakar" ifadelerini kullandı.

    SAAT 9'DA BAŞLASIN
    maçı tarafından 20.00'den 20.30'a alınmıştı. İki kulübün, TFF'ye '21.00'de oynanması' teklifi yaptığı ancak yarım saatlik erteleme çıktığı öğrenildi. G.Saray, iç sahadaki tüm cuma+pazartesi maçlarının 21.00'de başlaması için resmi başvuru yaptı.
    1. 21.10.2018
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