Aytaç pişman etti! – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Aytaç pişman etti!

    Aytaç pişman etti!
    'un karşısında en etkili ismi 'ydı. Attığı golün dışında 5 top çaldı, 3 pas arası yapıp, girdiği 12 mücadelenin 8'ini kazandı. Kara, sezon başında Terim'in transfer listesindeydi. Ancak Donk'un sözleşmesi uzatılınca vazgeçildi. 'la anlaşan Aytaç, futboluyla Cimbom'u pişman etti...
    1. 21.10.2018
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