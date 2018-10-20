Sakatlık etkiledi – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Sakatlık etkiledi

    Sakatlık etkiledi
    SARI-kırmızılı takımın kalecisi , 3 sakatlığın oyun planlarını bozduğunu ve galibiyet alamadıklarını söyledi. Muslera, "Hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Milli takımlardan dönen arkadaşlarımız da yorgundu. Ama sonuçta kaybetmemek de önemli. Sonuçta bir puanla şampiyon olabilirsiniz" dedi.
    1. 20.10.2018
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