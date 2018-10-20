Sakatlık etkiledi
- 20.10.2018
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Bursaspor Başkanı Ali Ay: "VAR sisteminden dolayı 8 puan kaybettik"
Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu BASKALARINA VAR OLANIN, SENIN ICIN YOK OLMASINA SASIRMA !
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Eren Derdiyok gol sevincinin nedenini açıkladı
Toplam 2
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Aslan Gollerine devam et,sorun olmaz.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Maça geldik zannetim ama..."
Toplam 1
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Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
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