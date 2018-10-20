Bursaspor, Galatasaray deplasmanında etkili futbol sergilediği karşılamanın 61. dakikasında kazandığı penaltıyla 1-0 öne geçti. Bursaspor'da Lima geniş alan buldu, ceza alanına ilerledi, Ozan'ın arkadan müdahalesinde hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Aytaç'ın penaltısını Muslera çıkardı ancak devamında Aytaç topu filelerle buluşturdu. Galatasaray'ın savunma oyuncusu Ozan Kabak bu hareketi sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı.

"HARİKA BİR ÖRNEK PENALTI"

Penaltı kararını yorumlayan usta yorumcu Rıdvan Dilmen, "Penaltı olması gereken ve verilmeyen buna benzer 20-30 pozisyon vardır. Yemin ediyorum harika bir örnek penaltısı. Burada önemli olan hakemin oyuncunun art niyetli olup olmadığını tespit etmesidir" dedi.



İLK YARI YORUMLARI



''Dua edelim ki çıkan oyuncular risk almamak adına çıkmıştır''

"Galatasaray'da 3 oyuncu adele sakatlığı nedeniyle çıktı. Yorgunluk oldu demek ki, bir sıkıntı oldu. Dua edelim ki çıkan oyuncular risk almamak adına çıkmıştır ki, Schalke maçına yetişir. Yenerse gruptan çıkma şansı çok artar çünkü."

"Pişmiş tavuğun başına gelmez''

"Pişmiş tavuğun başına gelmez derler ya, hakikaten o durumda Fatih Terim. 2. yarıda minimum 49 dakikalık bir müsabaka var, Bursaspor da hücum oynamaya çalışan bir takım. Aybaba rakip takım eksik oynuyor düşüncesiyle açılırsa, cezayı G.Saray kesebilir."

-"Garry Rodrigues'in araya bir son vermesi lazım, bir tutukluğu var. İnşallah Schalke maçında buna son verir."

''Deneyim kazanması lazım''

"Ozan Kabak'ın daha Galatasaray'da yapacağı işler var, daha deneyim kazanması lazım. Bugün 2 kritik hata yaptı, bunlar öğrenilebilecek hatalar."

''Eren Derdiyok...''

"Önemli oyuncu Eren Derdiyok'tur. Yedekten giriyor, golünü atıyor. Profesyonellik anlamında önemli bir oyuncudur Eren Derdiyok. Kaybedilen 2 puan olarak gözükse de, kazanılan 1 puan olarak değerlendirmek lazım. Bir yerde takılacaksınız zaten."