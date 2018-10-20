Ozan’dan 2. penaltı – Fotomaç – 20 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ekim 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    ’dan 2. penaltı

    <a href="/index/ozan?id=f2f35776-9c2f-46cb-9a2d-2d354d4a92f9" class="" rel="tag">Ozan</a>’dan 2. penaltı
    GALATASARAY'DA bu sezon 'in şans verdiği Kabak ilk yarı iyi bir performans sergiledi. 2. devre ise Aslan'ın yediği golde büyük bir hata yaptı. Lima'nın karşı karşıya kaldığı poziyonda rakibi indirdi. Hakem penaltı verdi. maçında da penaltıya sebep olmuştu.
    1. 20.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’dan 2. penaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN