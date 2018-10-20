Hayati mücadele! – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Hayati mücadele!

    Hayati mücadele!
    BURSASPOR 44. dakikada gole çok yaklaştı. Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Chedjou'nun kafa vuruşunda, arka direkte topu çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi. Bu hayati müdahale sonrası sarı-kırmızılı takım geriye düşmekten kurtulmuş oldu. Arkadaşları, Mariano'yu tebrik etti.
    1. 20.10.2018
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