Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli ve Fernando Reges'in tedavisine başlandığı belirtilirken, kasık ağrısı nedeniyle oyuna devam edemeyen Serdar Aziz'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme ise yarın gerçekleştirilecek ek tetkiklerin ardından yapılacağı kaydedildi.



