Galatasaray'dan sakatlık açıklaması – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    'dan sakatlık açıklaması

    Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

    , maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle oyuna devam edemeyen , ve 'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen ve 'in tedavisine başlandığı belirtilirken, kasık ağrısı nedeniyle oyuna devam edemeyen 'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme ise yarın gerçekleştirilecek ek tetkiklerin ardından yapılacağı kaydedildi.

    1. 20.10.2018 14:29
    2. Güncelleme: 20.10.2018 14:48
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