Galatasaray'da Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando sakatlandı!
Sarı-kırmızılılar, Bursaspor karşısında erken iki değişiklik yapmak zorunda kaldı.
Galatasaray'da Serdar Aziz ilk yarının ilk bölümlerinde sakatlandı. Sekerek oyundan çıkan milli futbolcunun yerine Maicon dahil oldu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke maçı öncesinde bazı oyuncularını riske etmek istemeyen Fatih Terim, sakatlanan Serdar Aziz'i de fazla bekletmedi. Öte yandan Feghouli de sekerek oyuna devam ediyordu. Cezayirli oyuncu yerine Eren Derdiyok maça dahil oldu. Sarı-kırmızılılar 19. ve 21. dakikalar arasında iki oyuncu değiştirmiş oldu.
Galatasaray'da sakatlık kabusu devam etti. 40. dakikada Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando sakatlandı ve kenara geldi. 42. dakikada Galatasaray'da Fernando yerine Selçuk İnan oyuna dahil oldu.
- 19.10.2018 21:00
- Güncelleme: 20.10.2018 01:58
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