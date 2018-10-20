Galatasaray takım doktoru Yener İnce, sakatlanan oyuncularla ilgili olarak "Feghouli ve Fernando'nun sakatlıkları ciddi gibi" açıklamasını yaptı.

Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor karşısında içsahada çok kritik 2 puan kaybeden Galatasaray, 3 oyuncusunun sakatlanıp çıkmasıyla da büyük şok yaşadı. Sarı Kırmızılılarda önce Feghouli arka adalesini tuttu ve oyuna devam edemeyerek çıktı. 1 dakika sonrasında ise savunmanın göbeğindeki Serdar Aziz kendisini yere bıraktı ve ardından oyuna devam edemedi. Feghouli'nin yerine Eren Derdiyok, Serdar Aziz'in yerine ise Maicon oyuna dahil oldu.

42'de ise benzer durum Fernando'da yaşandı. Brezilyalı ortasaha oyuncusu da yine arka adalesini tuttu ve oyuna devam edemedi. Fernando'nun yerine de oyuna Selçuk İnan dahil oldu ve Galatasaray darbe olmadan sakatlık yaşayan 3 oyuncusunun birden ilk yarı bitmeden değiştirmek zorunda kaldı.