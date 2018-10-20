Fernando Muslera: "Sakatlıklar bütün oyun planımızı değiştirdi" – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    : "Sakatlıklar bütün oyun planımızı değiştirdi"

    <a href="/index/fernando-muslera?id=3abd8a7e-9914-4d53-a028-8f162b510deb" class="" rel="tag">Fernando Muslera</a>: "Sakatlıklar bütün oyun planımızı değiştirdi"

    'ın Uruguaylı file bekçisi , teknik direktör 'in ilk yarıda yaşanan sakatlıklarla ilgili soyunma odasında söylediği sözleri aktardı.

    'ın başarılı kalecisi , 1-1 berabere biten maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    Yayıncı kuruluşa konuşan Muslera, yaşadıkları talihsiz sakatlıklara rağmen aldıkları 1 puanın iyi bir sonuç olduğunu ifade etti.

    İşte Muslera'nın açıklamaları:

    "Soyunma odasında hocamız bize 'Bunca yıldır futbolun içindeyim hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum' dedi. Sakatlıklar nedeniyle bütün oyun planımız değişti. Bu sakatlıklar olmasaydı rakip oyundan düşünce alternatifleri kullanabilecektik. Maçın geneline bakıldığında 'a net şans vermeye bir seyrettik. Penaltı haricinde çok net pozisyonun hatırlamıyorum. Ne olursa olsun 1 puan, 1 puandır. Kaybetmekten iyidir. Bu tip 1 puanlar ligin sonunda sizi şampiyon yapabiliyor. Bu sakatlıkların ardından bu sonuç da çok kötü değil diyebiliriz."

    1. 19.10.2018 23:05
    2. Güncelleme: 20.10.2018 01:41
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